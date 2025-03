Scontro tra un’auto e due moto a Tavernola: ferita una donna, strada riaperta - Foto e video

Incidente domenica pomeriggio 30 marzo a Tavernola. Intorno alle 16 sulla ex statale 469 un’auto si è scontrata con una moto. Coinvolto anche un secondo ciclomotore.

Intervenuto l’elisoccorso

Ferita in condizioni più critiche, dalle prime informazioni, una donna di 59 anni: sul posto le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso tra cui l’elicottero del 118 che è decollato da Bergamo. La strada litoranea è stata chiusa per un’ora e mezza per permettere i soccorsi.

Chiusa la strada dopo lo schianto a Tavernola L’incidente si è verificato all’altezza del ristorante La Sirena, nel tratto di inizio della cosiddetta Curva Capuani, nel territorio di Tavernola. Dalle prime informazioni una Clio, condotta da un uomo residente nella zona, avrebbe invaso per un colpo di sonno la corsia di marcia opposta, scontrandosi frontalmente con due moto che stavano sopraggiungendo.

Coinvolte due moto: in sella due coppie

Illesa la coppia di motociclisti - un uomo e una donna -, in sella a una Bmw, sul secondo ciclomotore - Kawasaki - c’era un’altra coppia: moglie e marito sono rimasti feriti. Per la donna di 59 anni le contusioni sono parse più critiche tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elicottero che l’ha trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il marito è stato trasportato in ospedale a Brescia con l’ambulanza.