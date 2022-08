Scout di Anversa intossicati: 17 in ospedale

Pallidi, alcuni in lacrime, straniti. La tappa bergamasca di un gruppo di 50 scout di Anversa ha riservato una brutta sorpresa: per una dozzina di loro la serata di domenica in Bergamo Alta è finita in ospedale. Intossicazione. Non in Città Alta, ma a Monza, il giorno prima . Solo che i sintomi sono «esplosi» ore dopo in piena Corsarola. Questo hanno raccontato i ragazzini belgi e i loro accompagnatori ai soccorritori, giunti in via Colleoni dopo le 19,45.