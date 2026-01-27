Scritte «no vax», imbrattata la sede della Cgil di Bergamo

È successo anche nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio a Bergamo in via Garibaldi, sulle vetrate della sede della Cgil di Bergamo. Scritte e slogan deliranti, vergate con il solito spary rosso.

Questa la dichiarazione rilasciata dal segretario provinciale della Cgil, Marco Toscano: «L’ennesimo atto vandalico contro una delle sedi della CGIL di Bergamo da parte di ambienti no vax non intimidisce nessuno. Si tratta di gesti ossessivi e vigliacchi, che non hanno nulla a che fare con il dissenso e molto con l’incapacità di confrontarsi democraticamente. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati al più presto, anche per rispetto delle centinaia di bergamasche e bergamaschi che hanno perso la vita durante la pandemia, una ferita ancora aperta per questa comunità»