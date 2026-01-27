Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 27 Gennaio 2026

Scritte «no vax», imbrattata la sede della Cgil di Bergamo

L’EPISODIO. Tutte le vetrate della camera del lavoro cittadina, sotto i portici di via Garibaldi vandalizzate nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le vetrate della sede della Cgil di Bergamo n via Garibaldi imbrattate da scritte no vax. È successo nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio.
Le vetrate della sede della Cgil di Bergamo n via Garibaldi imbrattate da scritte no vax. È successo nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio.

Bergamo

Una scena a cui, purtroppo, negli anni dopo la pandemia ciclicamente dobbiamo assistere. Raid notturni di persone mai identificate che vandalizzano edifici, anche pubblici, con grandi scritte rosse di ispirazione no vax.

È successo anche nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio a Bergamo in via Garibaldi, sulle vetrate della sede della Cgil di Bergamo. Scritte e slogan deliranti, vergate con il solito spary rosso.

Questa la dichiarazione rilasciata dal segretario provinciale della Cgil, Marco Toscano: «L’ennesimo atto vandalico contro una delle sedi della CGIL di Bergamo da parte di ambienti no vax non intimidisce nessuno. Si tratta di gesti ossessivi e vigliacchi, che non hanno nulla a che fare con il dissenso e molto con l’incapacità di confrontarsi democraticamente. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati al più presto, anche per rispetto delle centinaia di bergamasche e bergamaschi che hanno perso la vita durante la pandemia, una ferita ancora aperta per questa comunità»

Le vetrate della sede della Cgil di Bergamo n via Garibaldi imbrattate da scritte no vax. È successo nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio.
Le vetrate della sede della Cgil di Bergamo n via Garibaldi imbrattate da scritte no vax. È successo nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Politica (generico)
Giustizia, Criminalità
Criminalità
cgil