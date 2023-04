Scuola, con i maxi cantieri risiko sedi per 400 studenti

Incastri tra aule libere e studenti a cui trovare un banco, traslochi in fase di organizzazione, cantieri che stanno per andare in porto. Sarà un’estate intensa per l’assessorato all’edilizia scolastica di Palafrizzoni con due grossi cantieri da far partire entro la fine dell’anno: la demolizione e ricostruzione della scuola elementare «G.Rosa» in via Marzabotto e il primo lotto del plesso Mazzi-Calvi. Ed è risiko per la collocazione degli studenti che durante i lavori dovranno gioco-forza essere spostati dalle loro aule. Per la scuola «Rosa» la soluzione per i circa 170 studenti (9 classi) è stata condivisa con i genitori da tempo: le classi prime, seconde e terze si sposteranno alla vicina scuola elementare «Papa Giovanni XXIII» di Monterosso, mentre per le classi quarte e quinte basterà attraversare la strada, perché per loro sono stati ricavati spazi nella dirimpettaia «Camozzi». Anche i circa 250 studenti del liceo «Secco Suardo (10 classi), ospitati alla Mazzi-Calvi, dovranno spostarsi: l’ipotesi su cui stanno lavorando Comune e Provincia di Bergamo è quella dell’attuale scuola «Nullo», in via Rossini a Longuelo.