Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto

Con la prima campanella per circa 147mila studenti bergamaschi torna anche il traffico dell’anno scolastico. La ripresa delle lezioni rappresenta un primo banco di prova per la viabilità e il trasporto pubblico. Atb e Teb hanno introdotto l’orario invernale, potenziando frequenze e corse nelle fasce di punta su autobus, tram, funicolari ed e-Brt. Sulla giornata pesa però lo sciopero dei lavoratori di Arriva Italia, con possibili disagi tra le 8.30 e le 12.30 anche sulle linee Atb 7 e 9.

Linee e-Brt piene di studenti

(Foto di Bedolis)

e-Brt, bus pieni e qualche ritardo

Per l’e-Brt sono ancora giorni di rodaggio e l’inizio della scuola rappresenta il primo vero test. Piene le corse a partire dalle 7 del mattino, con un centinaio di persone su ogni mezzo tra studenti e lavoratori. I bus si riempiono già a Lallio, Dalmine e Osio e arrivano al Villaggio degli Sposi carichi di passeggeri.

Auto sulla corsia riservata

(Foto di Bedolis) Alle pensiline della e-Brt

(Foto di Bedolis)

Alcuni mezzi hanno accumulato lievi ritardi, dovuti alle invasioni di corsia da parte delle auto e alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri, rallentate anche dalle numerose richieste di informazioni. Una convivenza con le automobili ancora da affinare, mentre i viaggiatori devono familiarizzare con percorsi e tempi di percorrenza. Nel complesso, però, emerge la soddisfazione dei numerosi studenti che hanno scelto la nuova linea per raggiungere la scuola.

e-Brt a Dalmine

(Foto di Maraviglia) e-Brt a Osio Sotto

(Foto di Maraviglia) e-Brt a Osio Sopa

(Foto di Maraviglia)

In centro tra cantieri e pullman

In centro e nelle zone interessate dai cantieri, tra le 7 e le 8 di lunedì 14 settembre, la viabilità ha retto. Numerosi autobus sono transitati in via Bonomelli, utilizzando le corsie riservate alle auto. Code si sono formate alle rotatorie di via Autostrada e di via San Giovanni Bosco e in via Carnovali, provenendo da via Spino, ma senza particolari criticità.

Si segnala coda in via Gavazzeni verso la Malpesata: è questo il nodo più critico insieme a via Autostrada Code in via Autostrada, fino al piazzale del mercato, e in via Carnovali verso la Malpensata. Più libera via Paleocapa e, a sorpresa, anche via San Giorgio. Si segnala coda in via Gavazzeni verso la Malpesata: è questo il nodo più critico insieme a via Autostrada.

In Val Brembana