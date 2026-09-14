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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 14 Settembre 2026

Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto

VIABILITÀ. Con il ritorno in classe di 147mila studenti, mezzi pubblici e viabilità affrontano il primo test. Corse piene sull’e-Brt, nessuna criticità.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore
Melissa Braka
Melissa Braka
Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto
In viaggio sulla e-Brt
(Foto di Bedolis)

Con la prima campanella per circa 147mila studenti bergamaschi torna anche il traffico dell’anno scolastico. La ripresa delle lezioni rappresenta un primo banco di prova per la viabilità e il trasporto pubblico. Atb e Teb hanno introdotto l’orario invernale, potenziando frequenze e corse nelle fasce di punta su autobus, tram, funicolari ed e-Brt. Sulla giornata pesa però lo sciopero dei lavoratori di Arriva Italia, con possibili disagi tra le 8.30 e le 12.30 anche sulle linee Atb 7 e 9.

Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto
Linee e-Brt piene di studenti
(Foto di Bedolis)

e-Brt, bus pieni e qualche ritardo

Per l’e-Brt sono ancora giorni di rodaggio e l’inizio della scuola rappresenta il primo vero test. Piene le corse a partire dalle 7 del mattino, con un centinaio di persone su ogni mezzo tra studenti e lavoratori. I bus si riempiono già a Lallio, Dalmine e Osio e arrivano al Villaggio degli Sposi carichi di passeggeri.

Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto
Auto sulla corsia riservata
(Foto di Bedolis)
Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto
Alle pensiline della e-Brt
(Foto di Bedolis)

Alcuni mezzi hanno accumulato lievi ritardi, dovuti alle invasioni di corsia da parte delle auto e alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri, rallentate anche dalle numerose richieste di informazioni. Una convivenza con le automobili ancora da affinare, mentre i viaggiatori devono familiarizzare con percorsi e tempi di percorrenza. Nel complesso, però, emerge la soddisfazione dei numerosi studenti che hanno scelto la nuova linea per raggiungere la scuola.

Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto
e-Brt a Dalmine
(Foto di Maraviglia)
Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto
e-Brt a Osio Sotto
(Foto di Maraviglia)
Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto
e-Brt a Osio Sopa
(Foto di Maraviglia)
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In centro tra cantieri e pullman

In centro e nelle zone interessate dai cantieri, tra le 7 e le 8 di lunedì 14 settembre, la viabilità ha retto. Numerosi autobus sono transitati in via Bonomelli, utilizzando le corsie riservate alle auto. Code si sono formate alle rotatorie di via Autostrada e di via San Giovanni Bosco e in via Carnovali, provenendo da via Spino, ma senza particolari criticità.

Si segnala coda in via Gavazzeni verso la Malpesata: è questo il nodo più critico insieme a via Autostrada

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