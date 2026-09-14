Scuola, la prima prova del traffico a Bergamo: e-Brt affollata e lievi ritardi - Foto
VIABILITÀ. Con il ritorno in classe di 147mila studenti, mezzi pubblici e viabilità affrontano il primo test. Corse piene sull’e-Brt, nessuna criticità.Lettura 1 min.
Con la prima campanella per circa 147mila studenti bergamaschi torna anche il traffico dell’anno scolastico. La ripresa delle lezioni rappresenta un primo banco di prova per la viabilità e il trasporto pubblico. Atb e Teb hanno introdotto l’orario invernale, potenziando frequenze e corse nelle fasce di punta su autobus, tram, funicolari ed e-Brt. Sulla giornata pesa però lo sciopero dei lavoratori di Arriva Italia, con possibili disagi tra le 8.30 e le 12.30 anche sulle linee Atb 7 e 9.
e-Brt, bus pieni e qualche ritardo
Per l’e-Brt sono ancora giorni di rodaggio e l’inizio della scuola rappresenta il primo vero test. Piene le corse a partire dalle 7 del mattino, con un centinaio di persone su ogni mezzo tra studenti e lavoratori. I bus si riempiono già a Lallio, Dalmine e Osio e arrivano al Villaggio degli Sposi carichi di passeggeri.
Alcuni mezzi hanno accumulato lievi ritardi, dovuti alle invasioni di corsia da parte delle auto e alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri, rallentate anche dalle numerose richieste di informazioni. Una convivenza con le automobili ancora da affinare, mentre i viaggiatori devono familiarizzare con percorsi e tempi di percorrenza. Nel complesso, però, emerge la soddisfazione dei numerosi studenti che hanno scelto la nuova linea per raggiungere la scuola.
In centro tra cantieri e pullman
In centro e nelle zone interessate dai cantieri, tra le 7 e le 8 di lunedì 14 settembre, la viabilità ha retto. Numerosi autobus sono transitati in via Bonomelli, utilizzando le corsie riservate alle auto. Code si sono formate alle rotatorie di via Autostrada e di via San Giovanni Bosco e in via Carnovali, provenendo da via Spino, ma senza particolari criticità.
Si segnala coda in via Gavazzeni verso la Malpesata: è questo il nodo più critico insieme a via Autostrada
Code in via Autostrada, fino al piazzale del mercato, e in via Carnovali verso la Malpensata. Più libera via Paleocapa e, a sorpresa, anche via San Giorgio. Si segnala coda in via Gavazzeni verso la Malpesata: è questo il nodo più critico insieme a via Autostrada.
In Val Brembana
Campanella e primi ingorghi in Valle Brembana: il rientro sui banchi risveglia l’incubo del traffico - che non se ne è mai andato del tutto neanche nei mesi estivi - lungo la direttrice verso il capoluogo. A soffrire maggiormente è stata la fascia oraria delle 7, quando la concentrazione di autobus e auto dirette a Bergamo ha saturato la carreggiata tra i ponti di Sedrina e Almè. Un picco precoce legato al trasporto scolastico che si è poi progressivamente allentato nel corso della mattinata, registrando qualche rallentamento moderato intorno alle 8.20.
© RIPRODUZIONE RISERVATA