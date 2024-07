Scuola Mazzi, al via la demolizione - Foto e video

Demolizioni al via alla Mazzi

(Foto di Bedolis)

I lavori del primo lotto, che sono iniziati qualche settimana fa, dureranno un anno. È previsto anche un secondo lotto che ancora non è stato definito, né nei costi né nei tempi. «Riteniamo che i lavori previsti, suddivisi in due lotti, non rappresentino un reale miglioramento per l’Istituto, né dal punto di vista architettonico, né da quello della fruibilità degli ambienti di apprendimento e del benessere degli studenti – hanno detto i docenti al primo Consiglio comunale della nuova Giunta guidata da Elena Carnevali –. In particolare, al momento, ci preoccupa l’abbattimento di un’ala dell’edificio e la costruzione di una palestra nel cortile, interventi che a nostro parere non solo snaturano l’identità storica della scuola, ma generano anche dubbi sulla reale funzionalità degli spazi ricavati. Inoltre, siamo in apprensione per la modalità con cui il cantiere è stato organizzato e per il suo impatto sull’anno scolastico 2024/2025».