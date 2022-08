Scuole, dietrofront sui «no vax». In duemila tornano alla normalità

Anno (scolastico) nuovo, regole nuove . Non solo per gli studenti, ma anche per il personale: i lavoratori «no vax» possono tornare in aula . È quanto confermato dalla nota inviata nei giorni scorsi dal ministero dell’Istruzione, dedicata a ricapitolare i «riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023». Un documento snello, di sette pagine, al cui interno c’è anche un paragrafo dedicato a uno dei temi più caldi, cioè il «quadro normativo attuale concernente l’obbligo vaccinale del personale scolastico».