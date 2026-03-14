Segnalazione video sull’app YouPol: la Polizia individua e denuncia spacciatore
SICUREZZA. Una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol ha consentito alla Polizia di Stato di Bergamo di individuare e denunciare un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Bonomelli, grazie alla collaborazione di un cittadino.
Bergamo
Nel primo pomeriggio alla sala operativa della Questura di Bergamo è arrivata una segnalazione corredata da fotografie e video che indicavano la presenza di un uomo intento a spacciare nella zona di via Bonomelli. Ricevuta la comunicazione, una volante della Polizia è stata immediatamente inviata sul posto per verificare quanto segnalato.
Il tentativo di disfarsi della droga
Gli agenti, arrivati nei pressi di un centro scommesse, hanno individuato un uomo che corrispondeva a quello ripreso nelle immagini inviate tramite l’app. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro, poi recuperato dagli operatori, contenente circa 16 grammi di hashish.
Fermato e portato in questura
Il soggetto, un cittadino ghanese nato nel 1997, senza fissa dimora in Italia e con numerosi precedenti di polizia anche per reati legati agli stupefacenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.
Dai controlli è emerso inoltre che era destinatario di un divieto di stazionamento presso esercizi pubblici e relative pertinenze fino al 2027. Per questo motivo è stato denunciato anche per la violazione del provvedimento. L’Ufficio immigrazione della Questura sta ora valutando la posizione dell’uomo per una possibile espulsione.
YouPol, uno strumento per la sicurezza
L’episodio conferma l’importanza della collaborazione dei cittadini. L’app YouPol, che consente di inviare segnalazioni anche in forma anonima corredate da immagini e video, rappresenta infatti uno strumento utile per permettere interventi rapidi delle forze dell’ordine e contribuire alla sicurezza del territorio.
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