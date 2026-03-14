Segnalazione video sull’app YouPol: la Polizia individua e denuncia spacciatore

Nel primo pomeriggio alla sala operativa della Questura di Bergamo è arrivata una segnalazione corredata da fotografie e video che indicavano la presenza di un uomo intento a spacciare nella zona di via Bonomelli. Ricevuta la comunicazione, una volante della Polizia è stata immediatamente inviata sul posto per verificare quanto segnalato.

Il tentativo di disfarsi della droga

Gli agenti, arrivati nei pressi di un centro scommesse, hanno individuato un uomo che corrispondeva a quello ripreso nelle immagini inviate tramite l’app. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro, poi recuperato dagli operatori, contenente circa 16 grammi di hashish .

Fermato e portato in questura

Il soggetto, un cittadino ghanese nato nel 1997, senza fissa dimora in Italia e con numerosi precedenti di polizia anche per reati legati agli stupefacenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio .

Dai controlli è emerso inoltre che era destinatario di un divieto di stazionamento presso esercizi pubblici e relative pertinenze fino al 2027. Per questo motivo è stato denunciato anche per la violazione del provvedimento. L’Ufficio immigrazione della Questura sta ora valutando la posizione dell’uomo per una possibile espulsione.