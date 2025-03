«Serve una linea di trasporto pubblico diretta da Porta Nuova ad Astino»

Una linea di trasporto pubblico diretta da Porta Nuova per Astino. La propongono gli studenti dell’Università di Bergamo nel progetto «Accessibilità della Valle di Astino» realizzato per International School-Heritage tourism for all e presentato martedì 25 marzo in sala Castoldi a Sant’Agostino nel quadro dell’iniziativa «Bergamo Heritage Lab» realizzata in collaborazione fra l’Università e Manageritalia Lombardia per il turismo sostenibile.

La collaborazione con Unibg si è articolata sui progetti di tre centri universitari: oltre all’International School, Tourism Think Tank per lo studio dell’accessibilità del sito Unesco delle Mura e CreoLab Tourism per il progetto Heritage e industrie creative per la Valle Brembana. In tutti i progetti sono state tenute presenti l’accessibilità fisica, la necessità di servizi personalizzati, la connessione tra monumento e contesto ambientale e la realizzazione di strumenti digitali. Per esempio, per la Val Brembana, l’app Valley’s Coin Trails, un contapassi per camminare sulle antiche vie di valle accumulando monete digitali valide per sconti su prodotti tipici.

Nel 2024 il turismo ha contribuito al 10,8% del Pil e al 13% dell’occupazione, entro il 2034 potrebbe raggiungere il 12,6% del Pil e il 15,7% dell’occupazione La mattinata si è aperta con i saluti del vicesindaco Sergio Gandi che ha sottolineato il legame fra ambiente, cultura e turismo, che se ben gestito è positivo per il territorio. Per Elisabetta Bani, prorettrice per i rapporti con il territorio, la collaborazione con Bergamo Heritage Lab è importante per la relazione tra docenti, studenti e attori pubblici e privati. Una sinergia fondamentale anche per Antonio Bonardo, vice presidente di Manageritalia Lombardia, che sottolinea come il turismo abbia contribuito nel 2024 al 10,8% del Pil e al 13% dell’occupazione e entro il 2034 potrebbe raggiungere il 12,6% del Pil e il 15,7% dell’occupazione. Sono 60 i siti Unesco italiani, 10 in Lombardia. Ma il turismo italiano pecca di frammentazione e scarsa managerialità con solo 0,1 dirigenti ogni 100 dipendenti.

(Foto di Beppe Bedolis) La Lombardia ha 311 dirigenti sui 744 totali attivi nel turismo, Bergamo 5. Alle attività in collaborazione con Heritage Lab hanno partecipato nel biennio oltre 90 studenti, dottorandi e ricercatori italiani e stranieri. Fra i suggerimenti per le Mura, la predisposizione di punti d’acqua e l’attivazione di personale (anche con i volontari in servizio civile) in aiuto al 20% di turisti che hanno difficoltà di movimento. Per Astino è stato suggerito di sviluppare le connessioni storiche con gli altri monasteri vallombrosani, di migliorare l’illuminazione a terra, di realizzare un sito web multilingue. Per la Val Brembana, infine un’escape room all’aperto, un passaporto di contrada, una app per scoprire luoghi dove imparare le attività tradizionali.

Mentre i giovani lavorano per la sostenibilità, l’accessibilità e l’inclusione, il turista, secondo Roberta Garibaldi di Unibg, sta scordando i buoni propositi e torna ai comportamenti attenti ai costi ma non all’inquinamento e allo spreco. Occorre controbattere con chiarezza di informazioni, superamento del greenwashing, percorsi unificati, turismo canalizzato. Vittorio Rodeschini di Fondazione Mia racconta l’acquisizione di Astino nel 2007 intorno all’idea di unire storia, arte e biodiversità. Ad Astino dovrebbe trovar casa anche il Centro studi sul territorio Lelio Pagani.