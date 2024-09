Si fingono idraulici e poliziotti: sventati due tentativi di truffa a Bergamo

Si sono spacciati per idraulici e poliziotti, cercando di raggirare degli anziani. Ma quelle che dovevano essere le vittime designate hanno invece mostrato sangue freddo e lucidità, mettendo in fuga i malintenzionati. È successo giovedì mattina in centro città e nel quartiere di San Paolo, dove sono stati sventati due tentativi di truffa, che potrebbero essere stati orchestrati dalla stessa banda.

Il racconto della truffa

In entrambi i casi, i malintenzionati si sono spacciati per dei tecnici idraulici, dicendo di dover controllare delle valvole. «All’inizio s’è presentata una sola persona, che mi ha mostrato il cartellino ed essendo che ho effettivamente dei problemi ai termosifoni l’ho fatta entrare,

«Quando mi sono insospettita ho iniziato a urlare e loro sono scappati» fidandomi – racconta la residente in centro –. Il presunto tecnico ha iniziato a girare per casa dicendo di dover controllare altri punti. E poco dopo s’è presentato alla porta anche un suo complice, vestito da poliziotto, che mi ha detto che in casa c’erano dei ladri. Mi sono insospettita e in quel momento ho capito che stavano cercando di truffarmi. Ho iniziato ad urlare e loro sono scappati prendendo delle cornici, che però hanno lasciato sul pianerottolo mentre fuggivano, forse spaventati dalle mie urla».

Truffa sventata nel quartiere di San Paolo

Un episodio analogo è stato segnalato anche nel quartiere di San Paolo, dove i finti idraulico e poliziotto sono stati messi in fuga dalle urla dei padroni di casa, insospettiti dall’insistenza dei due.

Il consiglio delle forze dell’ordine