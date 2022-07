Siccità, nuovi rilasci e il Tavolo regionale diventa permanente. Sertori: «Dieci giorni fondamentali per il raccolto» - Video

« Un momento di confronto utile e importante, è chiaro ed evidente a tutti che stiamo vivendo una situazione davvero molto complessa. Ci stiamo impegnando al massimo per gestire questa criticità utilizzando al meglio anche l’ultimo litro d’acqua» . Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine del «Tavolo siccità» convocato venerdì 8 luglio a Palazzo Lombardia, con l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, al quale hanno preso parte in videocollegamento rappresentati di ANCI, UPL, ARPA, gestori dei bacini idroelettrici, consorzi di bonifica, associazioni degli agricoltori, consorzi dei fiumi e dei parchi. Un «Tavolo» che da qui in avanti, proprio in virtù dell’emergenza, assumerà il carattere di «permanente». Nell’incontro di oggi il presidente Fontana e l’assessore Sertori hanno chiesto e ottenuto che i gestori dei bacini idroelettrici, per questo fine settimana, garantiscano ulteriori rilasci pari a 4 milioni di metri cubi (tra sabato e domenica) da destinare al lago di Como, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo siglato ieri sera e attivo da lunedì 11 luglio.