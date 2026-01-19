Sicurezza alimentare, sequestrati 120 quintali di alimenti pericolosi in un anno

Multe per 800mila euro e 120 quintali di alimenti sequestrati. È il bilancio di un anno di controlli serrati condotti dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Brescia nel 2025, con l’obiettivo di garantire la «sicurezza nel piatto» dei cittadini.

Le attività ispettive hanno interessato l’intera filiera alimentare e il settore della ristorazione nelle province di Brescia, Bergamo, Lecco e Sondrio, facendo emergere un quadro diffuso di irregolarità. Sotto la lente dei militari sono finite in particolare le gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli Haccp e la vendita di prodotti scaduti o potenzialmente nocivi.

Il bilancio dei sequestri è rilevante: circa 12mila chilogrammi di alimenti – tra carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno – sono stati sottratti al consumo perché privi di tracciabilità, conservati in condizioni inadeguate o ritenuti pericolosi per la salute pubblica.

Per le situazioni più critiche è scattata la proposta di sospensione o chiusura immediata dell’attività: il provvedimento ha riguardato complessivamente 50 esercizi pubblici. In dieci casi le irregolarità erano legate alla presenza di i nfestazioni di roditori o insetti, in sei a gravi carenze strutturali, mentre nelle restanti situazioni è stata accertata la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo, in particolare per quanto riguarda l’indicazione degli allergeni, una violazione con potenziali gravi conseguenze per i consumatori.