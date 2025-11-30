Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 30 Novembre 2025

Sicurezza, fino a febbraio ancora «zone rosse» a Bergamo

LA DECISIONE. La Prefettura di Bergamo ha deciso di prolungare le misure di vigilanza rafforzata — le cosiddette «zone rosse» — fino a febbraio prossimo.

Redazione Web
Redazione Web
Controlli in via Paglia in una foto archivio
Controlli in via Paglia in una foto archivio

Bergamo

Le aree interessate sono quelle intorno alla stazione ferroviaria e il quartiere Malpensata: nello specifico vie come Via Paglia, Via Bonomelli, Via Novelli, e nel quartiere della Malpensata anche Via Zanica (nel tratto che costeggia il parco), oltre a Via Mozart e Via Leoncavallo.

Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per persone che adottino «comportamenti aggressivi, molesti o minacciosi» — e riguarda in particolare chi risulta già noto alle forze dell’ordine per reati come spaccio, furti, rapine, lesioni, porto abusivo di armi, danneggiamenti e simili.

Le forze dell’ordine — polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia locale ed esercito — continueranno a presidiare le zone, con poteri di allontanamento. Secondo la Prefettura, la proroga si è resa necessaria perché «persistono circostanze non fronteggiabili con gli strumenti ordinari» e alcune criticità sul fronte della sicurezza pubblica non sono ancora superate.

