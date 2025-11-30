Cronaca / Bergamo Città
Domenica 30 Novembre 2025
Sicurezza, fino a febbraio ancora «zone rosse» a Bergamo
LA DECISIONE. La Prefettura di Bergamo ha deciso di prolungare le misure di vigilanza rafforzata — le cosiddette «zone rosse» — fino a febbraio prossimo.
Le aree interessate sono quelle intorno alla stazione ferroviaria e il quartiere Malpensata: nello specifico vie come Via Paglia, Via Bonomelli, Via Novelli, e nel quartiere della Malpensata anche Via Zanica (nel tratto che costeggia il parco), oltre a Via Mozart e Via Leoncavallo.
Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per persone che adottino «comportamenti aggressivi, molesti o minacciosi» — e riguarda in particolare chi risulta già noto alle forze dell’ordine per reati come spaccio, furti, rapine, lesioni, porto abusivo di armi, danneggiamenti e simili.
Le forze dell’ordine — polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia locale ed esercito — continueranno a presidiare le zone, con poteri di allontanamento. Secondo la Prefettura, la proroga si è resa necessaria perché «persistono circostanze non fronteggiabili con gli strumenti ordinari» e alcune criticità sul fronte della sicurezza pubblica non sono ancora superate.
