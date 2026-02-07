Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 07 Febbraio 2026

Sicurezza stradale, al via i lavori su 60 attraversamenti pedonali a Bergamo

NUOVI CANTIERI. Si tratta complessivamente di 57 interventi (alcuni di pura segnaletica, altri che comportano anche modifiche strutturali) individuati sulla base della mappatura della segnaletica, dei dati di incidentalità e delle segnalazioni ricevute dai cittadini.

Redazione Web
Redazione Web
Un attraversamento pedonale in una foto di repertorio
Un attraversamento pedonale in una foto di repertorio

Bergamo

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per gli «Interventi di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e contestuale intervento sulla segnaletica – anno 2025», per un investimento complessivo di 732.198 euro.

57 attraversamenti pedonali

L’intervento, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025–2027, prevede la realizzazione di 57 interventi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali in città, di cui 13 di nuova realizzazione, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile.

L’intervento

Il progetto è finanziato per 541.700 euro da fondi statali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre 190.498 euro sono a carico del bilancio comunale per gli interventi di risagomatura dei marciapiedi e percorsi tattili.

I lavori previsti

Gli interventi comprenderanno: la sostituzione della segnaletica verticale esistente, l’installazione di nuovi impianti su strade già esistenti ove necessario, il rifacimento o nuova realizzazione della segnaletica orizzontale connessa agli interventi sulla segnaletica verticale, la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali in aree sensibili. Verranno inoltre installati corpi illuminanti a supporto dei nuovi cartelli, realizzata segnaletica ad alta visibilità e, dove possibile, gli attraversamenti pedonali saranno adeguati anche con percorsi tattili Loges per l’orientamento delle persone con disabilità visiva.

Si tratta complessivamente di 57 interventi (alcuni di pura segnaletica, altri che comportano anche modifiche strutturali) individuati sulla base della mappatura della segnaletica, dei dati di incidentalità e delle segnalazioni ricevute dai cittadini – scelti tra 150 ambiti analizzati – con particolare attenzione alle aree prossime a scuole, ospedali e zone ad alta frequentazione. L’elenco è stato aggiornato rispetto a quello del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, tenendo conto dei lavori già realizzati o attualmente in corso.

Le vie interessate

Di seguito l’elenco delle vie interessate ai lavori nei diversi quartieri della città : via Longuelo 260; via Sylva 1 e 5; via Sylva- via Bixio; via Sylva-via Venanzio; via Sylva- via Arcangeli; via Sylva – via Bonomini; via Sylva-via Abba; via Bonomini-via Pezzotta; via Venanzio - via Pezzotta; via Broseta-via Dunant; via Broseta-via Gaffuri; via Broseta-via Morzenti; via Broseta-via Rillosi; via Broseta-via Cifrondi; via Broseta – tra via Gramsci e via Vela; via Broseta-via Vela; via Broseta-via Zendrini; via Diaz-via Cadorna; via XXIV Maggio-via Diaz; via XXIV Maggio- via Mazzini; via XXIV Maggio 14; via Pasteur 4, 5 e 8; via Pasteur- via Roncalli; via Garibaldi-via S.Antonino; viale Roma; via Mai-via Salvioni; via Mai 29; via Daste e Spalenga – via Castel Regina; via Celadina-via Flores; via Celadina-via Pio X; via Celadina 99; via Celadina-piazzale Alpi Orobiche; via della Fara-piazza S.Agostino; viale delle Mura-Porta S.Giacomo; viale delle Mura -vicolo Bettami; via Brambilla-ospedale Papa Giovanni XXIII; via King; via per Azzano 4; via Autostrada – via del Lotto; via Uccelli 1 e 8; via Uccelli-via Maironi da Ponte; via Marzanica-via Don Gnocchi-via Radini Tedeschi; via Casalino 8; via Casalino-via Borlezza; via Stoppani 12; via Madonna della Neve; via Madonna della Neve – via Cappuccini; via Cappuccini – via Madonna della Neve; via Divisione Tridentina-via Divisione Julia; via Divisione Tridentina-via Cappuccini; via Divisione Julia-via Madonna della neve; via Malj Tabajani-via Divisione Julia.

Un anno di lavori

I lavori, della durata complessiva di 365 giorni, si stima possano prendere avvio nella tarda primavera prossima, a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto.
«La sicurezza stradale è una priorità concreta e quotidiana per la nostra amministrazione. Con questo importante investimento interveniamo in modo diffuso e mirato su attraversamenti particolarmente frequentati, rendendoli più visibili, accessibili e sicuri, per tutti gli utenti della strada, soprattutto per bambini, anziani e persone fragili. Il finanziamento del Mistero coprirà gli interventi di pura segnaletica mentre le altre modifiche strutturali saranno coperte da risorse comunali. Abbiamo posto particolare attenzione alle aree scolastiche e agli attraversamenti pedonali più frequentati, dove introdurremo anche sistemi di illuminazione dedicata e percorsi tattili per favorire l’accessibilità di tutte le persone» dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota.

