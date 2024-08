Sicurezza stradale, Ragazzi On the Road sbarca a Rimini con il Mit

Ragazzi On the Road è da anni impegnata in un progetto unico di educazione stradale e di legalità, con le polizie locali e il soccorso sanitario. Attraverso l’osservazione di comportamenti scorretti e l’interazione con le donne e gli uomini in divisa, sul campo, si promuove non solo la conoscenza delle norme, ma anche il rispetto.

Protocollo sottoscritto con la Prefettura

A Rimini, grazie ad un protocollo sottoscritto con la Prefettura, dal 20al 25 agosto una ventina di ragazzi/e over 16 potranno partecipare all’iniziativa che, in via sperimentale, nell’ambito del Meeting, vede coinvolti per la prima volta tutte le forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale.