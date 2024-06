Sicurezza sui bus: «Segnalate ogni episodio di violenza»

L’invito è quello di segnalare sempre, qualunque sia il tipo di violenza di cui si è vittime o testimoni. Il giorno dopo l’aggressione al conducente di un bus di linea del Gruppo Arriva, nel pomeriggio di martedì 18 giugno alla fermata vicino al municipio di Sarnico, da parte di un gruppo di ragazzini rimproverati dall’autista perché volevano viaggiare senza biglietto per raggiungere il Lido Nettuno, è tempo di riflessioni «su un fenomeno – esordisce il direttore dell’Agenzia di Trasporto pubblico locale di Bergamo, Marcello Marino – di cui ancora non si conosce la reale dimensione, ma che non è da sottovalutare».

Perché se gli episodi gravi ed eclatanti non sono all’ordine del giorno, è anche vero che quello che accade sui mezzi pubblici è lo specchio della vita sociale e segnalazioni di problemi di sicurezza, sui mezzi e alle fermate, se pur meno gravi, ce ne sono diverse: «Le aziende sono preoccupate – dichiara Marino –. Non dobbiamo dimenticare che gli autobus sono luoghi pubblici, con le criticità che ne conseguono. Come ogni piazza, possono essere luoghi tranquilli o diventare terreno di violenza». Così, se in merito all’episodio di Sarnico sono già stati avviati contatti con Prefettura e Questura «perché – continua Marino – l’Agenzia non può farsi carico dei problemi di ordine pubblico», quello che si può fare è informare, sensibilizzare e formare.

La campagna «Marta»

Già avviata a marzo e insieme alla Provincia la campagna «Marta», dal nome della studentessa che nel 2022 aveva denunciato una molestia ricevuta su un autobus, per contrastare molestie, ma, più in generale, atti violenti sui mezzi pubblici, da qualche settimana c’è la possibilità di segnalare questo tipo di episodi attraverso un form sul sito dell’Agenzia: «La sicurezza in un luogo pubblico non può passare solo dal controllo delle autorità preposte – aggiunge il direttore –, ma serve un senso di comunità che va costruito attraverso un’utenza correttamente informata. L’invito è quello di segnalare ogni episodio di violenza, fisica, ma anche verbale, compresi atti di bullismo, molestie, borseggi e discriminazioni razziali o di genere, perché tutte le segnalazioni ricevute serviranno a capire la reale dimensione del fenomeno e quindi mettere in atto le politiche più idonee a contrastarlo». Nel frattempo, sempre all’interno di «Marta», già con l’avvio del prossimo anno scolastico, sul tema sicurezza partirà una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, mentre in autunno, in collaborazione con le aziende di trasporto, verranno avviati corsi formativi per tutti gli operatori, conducenti e controllori, in modo che abbiamo uno standard di comportamento uniforme.

Sarnico, la segnalazione qualche giorno prima