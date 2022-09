Sicurezza sul lavoro, alla Fiera di Bergamo c’è il «Safety Expo»

Mercoledì 21 e giovedì 22 settembre Bergamo Fiera ospita l’evento di riferimento in Italia per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione incendi Il programma prevede, in uno spazio espositivo di 16.000mq, più di 100 appuntamenti tra convegni, tavole rotonde, approfondimenti, corsi di formazione, spettacoli, presentazioni di prodotti, servizi e tecnologie, 270 espositori e la partecipazione di istituzioni, associazioni e dei più qualificati esperti dei settori di riferimento. Molte iniziative tra l’altro offriranno ai partecipanti l’opportunità di acquisire crediti di formazione professionale (CFP), ore di aggiornamento ex 818/84 e ore di aggiornamento 81/08.