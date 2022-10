Sicurezza sul lavoro, nella Bergamasca 53 addetti in servizio per 52mila imprese

È iniziata per i sindacati una settimana di mobilitazione per la sicurezza sul lavoro, che culminerà sabato con una grande manifestazione a Roma, alle 10, in piazza Santi Apostoli. Sul palco della manifestazione di Roma si alterneranno le testimonianze di lavoratrici e lavoratori, e prenderanno poi la parola i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pier Paolo Bombardieri. L’obiettivo dei sindacati è fermare la strage.