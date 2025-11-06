Spaccia cocaina al parco Pertini: preso un 38enne

Nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre, nell’ambito di un’attività mirata di controllo del territorio, gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia locale di Bergamo, con il supporto dell’unità cinofila antidroga, ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 38 anni, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio nelle aree pubbliche maggiormente frequentate da giovani e studenti, si è concentrato in particolare sul Parco Pertini di via Moretti.

Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato l’uomo – già noto per precedenti analoghi – che, alla vista della pattuglia, si è allontanato rapidamente nascondendosi in un edificio dismesso. Raggiunto e identificato, il 38enne ha cercato di disfarsi di un involucro contenente sette dosi di cocaina in confezioni termosaldate, oltre a un ulteriore sacchetto con la stessa sostanza, per un peso complessivo di 7,32 grammi lordi.