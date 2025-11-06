Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2025

Spaccia cocaina al parco Pertini: preso un 38enne

I CONTROLLI. Preso con sette dosi in un parco pubblico frequentato da giovanissimi: arrestato in flagranza di reato dalla Polizia locale di Bergamo.

Nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre, nell’ambito di un’attività mirata di controllo del territorio, gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia locale di Bergamo, con il supporto dell’unità cinofila antidroga, ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 38 anni, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio nelle aree pubbliche maggiormente frequentate da giovani e studenti, si è concentrato in particolare sul Parco Pertini di via Moretti.

Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato l’uomo – già noto per precedenti analoghi – che, alla vista della pattuglia, si è allontanato rapidamente nascondendosi in un edificio dismesso. Raggiunto e identificato, il 38enne ha cercato di disfarsi di un involucro contenente sette dosi di cocaina in confezioni termosaldate, oltre a un ulteriore sacchetto con la stessa sostanza, per un peso complessivo di 7,32 grammi lordi.

L’uomo, disoccupato, era già stato deferito a piede libero dalla stessa Polizia locale il 29 ottobre scorso per un fatto analogo. È stato quindi arrestato in flagranza e condotto presso le camere di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di giovedì 6 novembre. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

