Spazi e attività per i giovani, il Comune di Bergamo investe 1,2 milioni di euro

Il Comune di Bergamo investe sui giovani con un bando di gara da 1,2 milioni di euro. L’assessorato guidato da Loredana Poli ha pubblicato il procedimento, che si chiuderà il 19 settembre, per la gestione nei prossimi tre anni degli spazi e degli interventi dedicati a ragazzi e adolescenti. L’obiettivo è consolidare gli aspetti informativi e di orientamento portati avanti dall’ufficio Informagiovani, ma si punta anche a coinvolgere i giovani in attività e progetti di volontariato. La partecipazione al bando è gestita dal sistema informatico di Aria (Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti: www.arca.regione.lombardia.it ): si accede alla procedura e alla documentazione di gara.