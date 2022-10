Spray urticante, evacuato il tram ma nessun ferito

Pomeriggio «piccante», domenica 9 ottobre alla Stazione autolinee, dove sono dovute intervenire due ambulanze, un’automedica e i carabinieri, mentre il supporto dei Vigili del fuoco richiesto in un primo momento non si è reso necessario. Anche se per fortuna nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche, qualche decina di minuti di trambusto, però, lo spray al peperoncino spruzzato da alcuni ragazzi durante una lite degenerata intorno alle 17,15, l’ha creato. Tanto che, vista la vicinanza con un convoglio del Tram delle valli, si è preferito far scendere i passeggeri a bordo.