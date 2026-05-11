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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Squadra Mobile di Bergamo, Giovanni Franco è il nuovo dirigente

LA NOMINA. Il vice questore aggiunto Giovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Proveniente dalla Questura di Palermo, dove ha guidato le sezioni reati contro la persona e antidroga, vanta una lunga esperienza investigativa maturata anche ad Imperia e Agrigento.

Redazione Web
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Squadra Mobile di Bergamo, Giovanni Franco è il nuovo dirigente
Giovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Nella foto con il questore Vincenzo Nicolì (a sinistra)

Bergamo

Il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Giovanni Franco ha assunto ufficialmente l’incarico di dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Siciliano, laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, giovanni Franco porta con sé una lunga esperienza maturata nel settore investigativo attraverso incarichi di rilievo ricoperti in diverse città italiane.

Il suo percorso professionale all’interno della Polizia di Stato è iniziato con l’assegnazione, nel gennaio 2017, alla Questura di Imperia, dove ha prestato servizio per circa un anno. Successivamente ha assunto il ruolo di vice dirigente della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.

Il ritorno a Imperia, poi a Palermo

Nel settembre 2020 è tornato alla Questura di Imperia, questa volta come dirigente della Squadra Mobile, coordinando numerose e complesse attività investigative.
In seguito il trasferimento alla Questura di Palermo, dove ha diretto dapprima la sezione reati contro la persona e successivamente la sezione antidroga della Squadra Mobile, consolidando una significativa esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti.

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