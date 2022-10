Stadio, l’Atalanta al lavoro sugli appalti per il cantiere della nuova curva Sud

L’ultima giornata è in calendario per il 4 giugno 2023 quando al Gewiss Stadium sarà di scena il Monza. Nell’attesa di capire cosa (e se) ci sarà da festeggiare l’Atalanta sta già lavorando al dopo campionato, ai lavori di completamento dello stadio di viale Giulio Cesare. Pur in un momento decisamente complicato, la società nerazzurra pare aver dato un deciso colpo d’acceleratore sul versante degli appalti. Bocche rigorosamente cucite ma sarebbero diverse le trattative ben avviate per il completamento di un cantiere decisamente complesso, alcune forse già chiuse. L’obiettivo è essere pronti con il via ai lavori a stagione appena terminata e da lì procedere seguendo un cronoprogramma molto rigido. E non semplice da sviluppare. Nel giugno scorso, una volta ufficializzato l o spostamento a fine agosto 2024 del completamento del cantiere, il presidente Antonio Percassi era stato chiaro: «Non riusciamo a trovare le ditte che ci possano garantire il via ai lavori e prezzi certi già quest’autunno. Non ci sono altri motivi». E così, per evitare ulteriori complicazioni, ci si è messi subito al lavoro in vista del traguardo di fine stagione.