Stazione autolinee, un arresto per spaccio

Nella mattinata di venerdì 18 ottobre un uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia locale nella zona della stazione autolinee, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

Durante il controllo, l’uomo ha volontariamente consegnato agli agenti circa 235 grammi hashish pronti per lo spaccio, mentre sono stati rinvenuti 1,28 grammi di cocaina. L’attività di perquisizione ha permesso di sequestrare altri 10,84 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e alcuni ritagli di materiale verosimilmente utile al confezionamento delle sostanze. Sono stati inoltre sequestrati 385 euro in contanti.

Il sequestro della polizia locale

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per dei precedenti in materia di sostanze stupefacenti, era in Italia senza regolare permesso di soggiorno. Il giudice, nella mattinata di sabato 19 ottobre, ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare.