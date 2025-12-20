Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025

«Stazione del gusto» nell’ex distributore di via Moroni

IL NUOVO LOCALE. Ha aperto «Alt», format di Enilive e Accademia Niko Romito: recuperate le architetture.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore
Il nuovo locale «Alt» ha aperto nell’area dell’ex distributore
Il nuovo locale «Alt» ha aperto nell’area dell’ex distributore

«Alt Stazione del Gusto» è il format di ristorazione promosso da Enilive e Accademia Niko Romito, che è sbarcato anche a Bergamo. Il nuovo locale ha sostituito il distributore abbandonato per anni in via Moroni al civico 280. L’area è stata oggetto di un recupero architettonico del vecchio edificio, progettato dall’architetto Mario Bacciocchi negli Anni Cinquanta, che ha permesso di mantenere la struttura esterna originaria della stazione di servizio, con la completa riqualificazione dell’area, dotata ora anche di parcheggi ad uso pubblico. L’offerta gastronomica è curata direttamente dalla scuola di formazione professionale fondata a Castel di Sangro da Niko Romito, chef stellato tra i più conosciuti al mondo, che ha portato a Bergamo le sue proposte più iconiche come il pollo fritto intero, toast e focacce farcite, bombe dolci e salate con ingredienti selezionati.

Il ristorante, sotto la supervisione della referente Silvia Mandrelli, impiega una dozzina di collaboratori ed è aperto tutti i giorni con orario continuato, dalle 8 (anticiperà alle 7 dopo l’Epifania) fino alle 22, dalla colazione alla cena, con alcune limitazioni durante le festività.

«Il nome Alt nasce da un ricordo di famiglia – confida Niko Romito –. Mio padre aveva una pasticceria a Rivisondoli, in provincia de L’Aquila. Per fermare i turisti di passaggio e proporre la sua colazione a base di bombe calde e caffè, aveva messo un grande cartello con scritto “Alt” davanti al locale. Nel 2018 ho voluto riprendere quell’idea e creare un luogo dove la gente si ferma, fa una pausa, mangia qualcosa di buono, e poi riparte – conclude Romito –. È una “stazione del gusto” perché offre cibo accessibile e di qualità: un modo per portare la mia idea di cucina tra la gente». Giovanni Maffei, head of commercial and marketing di Enilive, aggiunge che «nelle ultime settimane i ristoranti “Alt Stazione del Gusto” sono arrivati anche nei centri di alcune città. L’apertura di Bergamo è molto significativa perché nasce dalla riqualificazione di un’ex area di servizio, dove abbiamo effettuato interventi per il recupero architettonico dello storico edificio».

