Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025

Stezzano, telecamere al setaccio per ricostruire la fuga - Video

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

LE INDAGINI. Sull’auto che ha travolto il cliente del market c’erano due complici: uno è già stato indagato per lesioni stradali.

Simona Befani
Simona Befani
Servizio Bergamo Tv
01:38

Quale percorso di fuga ha seguito l’auto grigia – un’Audi o una Skoda vecchio modello – percorsa dai (probabilmente) due fuggitivi che, lunedì sera, hanno travolto il cliente dell’Italmark di Stezzano che, poco prima nel supermercato, aveva tentato di bloccare uno dei due, sorpreso a truffare la cassiera? È l’interrogativo al quale stanno cercando di dare una risposta i carabinieri di Bergamo e Stezzano, che stanno ricostruendo i fatti per risalire ai fuggitivi.

Al vaglio le telecamere

Uno è stato già iscritto nel registro degli indagati nel fascicolo aperto in procura: l’accusa è di lesioni stradali. Sarebbe quindi l’uomo alla guida dell’auto che ha travolto il cinquantacinquenne, ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. Per ricostruire nei dettagli il percorso di fuga, al vaglio ci sono le telecamere del centro di Stezzano: il supermercato di via Santuario non ne è dotato, né all’interno né all’esterno, così come pare non ve ne siano neppure nel parcheggio antistante al vicino «Art & Hotel», davanti al quale era posteggiata l’auto grigia usata dai due complici per la fuga.

Ce ne sono invece, dall’altra parte della strada, attorno alla caserma dei carabinieri, ma sembra non puntino verso la direzione imboccata dall’auto che ha travolto il cinquantacinquenne. Restano le riprese all’interno del paese. «Spero che il nostro concittadino si riprenda presto – sottolinea il sindaco Simone Tangorra –: è stato un fatto grave, che ha molto colpito tutta la popolazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

