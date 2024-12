Stretta sulle strade, al via il nuovo codice: in vigore da sabato 14 dicembre

Da sabato prossimo 14 dicembre parte infatti la stretta su guida in stato d’ebrezza, telefonini al volante e ritiro della patente. Ma, oltre alle polemiche che hanno accompagnato l’ok al nuovo testo, i consumatori protestano: non c’è stato nessun intervento sull’ aggiornamento delle sanzioni per il 2025. Intanto Salvini, ha smentito voci di maxiaumenti sulle sanzioni stradali per effetto del nuovo codice: «Sulle multe non ci sono mega aumenti, come ho letto sui giornali». Invece «aumentano in modo particolare le multe per chi ruba il posto ai disabili, multe salate per chi occupa il posto dei disabili», ha sottolineato il ministro.

Tutti i cambiamenti del Codice della strada

Novità per chi assume la cannabis terapeutica: Salvini ha chiesto infatti la creazione di un tavolo di lavoro che stabilisca eventuali deroghe o una disciplina di dettaglio che consenta di individuare in via interpretativa le ipotesi di non sanzionabilità, debitamente certificate dal medico curante, per i pazienti soggetti ad un trattamento farmacologico. Per l’adeguamento delle sanzioni in particolare Assoutenti spiega: «entra in vigore un nuovo Codice della strada con inasprimento delle multe a carico degli automobilisti. Scaduto lo scorso 1 dicembre il termine entro cui il governo avrebbe dovuto varare l’aggiornamento biennale delle sanzioni stradali, sul futuro delle multe per violazione al Codice della strada vige il più totale riserbo». L’associazione spiega che in base all’art. 195 dello stesso Codice l’esecutivo avrebbe dovuto stabilire entro l’1 dicembre la percentuale di aumento delle sanzioni stradali, sulla base dell’indice Foi dell’Istat.

Assoutenti rileva che non «c’è stato nessun aggiornamento riguardo le sanzioni». Salvini smentisce sulle maximulte

Il nodo delle multe