Studenti con disabilità o Dsa, l’Università si confronta su percorsi e servizi

L’Università degli studi di Bergamo, in adesione al «Coordinamento Atenei Lombardi per le Disabilità», dal 15 al 17 febbraio partecipa ai «B.Inclusion Days – Traiettorie», per confrontarsi su percorsi esistenziali delle persone con disabilità e fare il punto sui servizi offerti per garantire, a tutti i suoi studenti, il diritto allo studio, all’uguaglianza e alla partecipazione piena alla vita universitaria. Sarà la professoressa Serenella Besio, Delegata del Rettore alle politiche su disabilità e diversità, a intervenire all’evento inaugurale in rappresentanza dell’Ateneo orobico, mercoledì 15 febbraio alle ore 14,30 presso l’Aula 7 - Agorà, Piazza dell’Ateneo Nuovo, Milano.