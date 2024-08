T2, il cantiere accelera: «Lavori su tutta la linea». Con L’Eco due pagine d’approfondimento

In via Papa Giovanni, al confine tra Ponteranica e Bergamo, le macchine di trivellazione perforano il terreno tra un groviglio di sottoservizi. Non lontano si consolida la galleria naturale Ramera, unico punto in cui il tracciato sarà su binario unico. Nel frattempo, a Villa d’Almè, inizia a prendere forma il nuovo ponte Rino. Ma è tra i capannoni dell’ex Gres di Sorisole che si tessono le trame della T2, l’infrastruttura da 225 milioni di euro in corso di realizzazione e che, dal 2026, collegherà Bergamo e Villa d’Almè in mezz’ora attraverso un percorso di 11,5 chilometri articolato su 17 fermate a Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè, lungo il tracciato della vecchia ferrovia della Valle Brembana, interessando un territorio di oltre 240 mila abitanti. Nell’area industriale dismessa ha infatti sede la direzione lavori che segue operativamente il cantiere diffuso, avviato lo scorso aprile. Il cronoprogramma è ben definito e il cantiere procede a ritmo serrato.