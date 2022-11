Tagli al Superbonus, l’allarme di Ance: «Un duro colpo per famiglie e imprese»

Dal primo gennaio 2023 il superbonus per i condomìni scenderà dal 110 al 90%. L’agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio n. 34 del 2020 permette la detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o per la ricarica di veicoli elettrici. La decisione del governo preoccupa molto il mondo delle imprese, ancor di più se si analizzano i dati di ottobre, che confermano il trend decisamente positivo generato dalla misura. Secondo i risultati del monitoraggio Enea-Mise-Mite, al 31 ottobre 2022 in Italia si evidenziano 326.819 interventi, per un ammontare corrispondente di 55 miliardi di euro, 38,3 dei quali (il 69,7%) riferiti a lavori già realizzati. Se analizziamo la distribuzione regionale, si conferma al primo posto la Lombardia, con 50.161 interventi e 9,2 miliardi di investimenti ammessi a detrazione, di cui 6,7 (pari al 73,3%) di lavori già realizzati.