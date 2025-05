«Taxi rosa per accompagnare le donne a casa la sera»

Otto solo nel mese di aprile, 26 dall’inizio dell’anno. I femminicidi non si fermano. E le chiamate ai centri anti violenza di città e provincia sono in aumento. Per denunciare ancora una volta la violenza di genere, la Rete bergamasca contro la violenza di genere ha dato vita ieri pomeriggio in largo Rezzara a un presidio anche con l’obiettivo di condividere le proposte concrete già presentate al Comune.

Un muro con le testimonianze

«Chiediamo che venga individuato un muro che possa accogliere le testimonianze dei presidi, segni e informazioni delle attività delle associazioni – spiega Edda Adiansi, della Rete bergamasca –, per tenere accesa l’attenzione collettiva su tutte le vittime della violenza, subita in qualunque contesto. Proponiamo poi di creare una segnaletica, da diffondere in tutti i luoghi della città, uffici pubblici ai locali, per strada, nelle aziende, che promuova l’inclusione e dichiari l’impegno per comportamenti rispettosi e non discriminadtori, nella condotta o nel linguaggio».

Taxi per le donne di notte