Telecamere contro i furbetti dei rifiuti, già le prime multe - Foto

Le telecamere

A partire dal mese di luglio sono state installare telecamere in alcune aree pilota individuate sulla ex SS 472 var «Treviglio – Casirate d’Adda – Arzago d’Adda», sull’Asse interurbano tra Bergamo e Curno e sulla SP 35 «Alzano Lombardo – Villa di Serio», consentendo di individuare e sanzionare i responsabili di diversi episodi di abbandono.

Le strade sono state selezionate in quanto particolarmente soggette al fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle piazzole di sosta, ma non è escluso che i sistemi di videosorveglianza possano essere spostati altrove per esigenze particolari o per periodi di tempo limitato.

Gli spazi vengono monitorati da operatori specializzati in grado di allertare le forze dell’ordine, poiché la tempestività dell’intervento è fondamentale per garantirne l’efficacia. L’intervento si inserisce nell’ambito dello «Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, le province lombarde rappresentate da Upl, Anci Lombardia e Città Metropolitana di Milano per avvio sperimentazione per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del “littering” su tratti di strade provinciali e strade comunali ad esse afferenti individuate come aree pilota», approvato nel marzo 2022 dalla Giunta regionale, con il quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo di azioni dirette a contrastare il degrado derivante dall’abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali e comunali poste all’esterno del centro urbano.