Telefoni e droga lanciati nel carcere: intercettati dalla Polizia penitenziaria

Un lancio fallito e uno arrivato nelle pertinenze esterne del carcere , dove i detenuti diretti nelle zone dedicate all’attività sportiva e ricreativa, avrebbero potuto raccoglierlo senza farsi notare. All’interno alcuni telefoni cellulari dotati di sim card e caricatori per le batterie e alcune decine di grammi di sostanze stupefacenti . A trovare gli oggetti, introdotti illegalmente all’interno dell’istituto penitenziario di via Gleno, sono stati gli agenti della Polizia penitenziaria, che hanno subito avviato tutte le verifiche del caso allertando la Procura di Bergamo dell’accaduto.

È successo mercoledì 8 gennaio e, stando alle prime ricostruzioni, sembra che i due contenitori siano stati lanciati dal perimetro esterno del carcere a notte fonda. Al vaglio le riprese delle telecamere di videosorveglianza, per cercare di risalire agli autori, ma anche di capire a chi fossero destinati telefoni e droga. Uno dei due sacchetti, che potrebbero essere stati lanciati a mano e non, come lo scorso aprile, tramite l’utilizzo di droni , è rimasto sul muro di cinta, mentre l’altro è atterrato in una zona dove transitano i detenuti durante gli spostamenti.