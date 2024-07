Tenta di rubare, poi insulta e aggredisce commessi e carabinieri: denunciato

Si è concluso con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale, tentato furto e minacce e con la sanzione per ubriachezza di un uomo di 41 anni, con precedenti di polizia a carico, residente in provincia di Bergamo, un intervento effettuato a Crema il pomeriggio del 13 luglio da parte dei Carabinieri della Stazione di Crema. Una pattuglia, poco dopo le 18, è stata inviata presso un supermercato perché era stato segnalato che un uomo aveva tentato di rubare dei prodotti. Quando sono arrivarti sul posto, i carabinieri hanno trovato un uomo che, decisamente agitato ed evidentemente in stato di alterazione per avere abusato di alcolici, inveiva verso una dipendente dell’attività commerciale. I militari hanno allontanato l’uomo e hanno saputo dagli addetti alle vendite e dal vigilante che quella persona era entrata e aveva preso delle birre, per poi oltrepassare le casse senza pagarle. È stato invitato a fermarsi e a pagare, ma l’uomo ha detto che aveva visto una pubblicità nella quale, quelle birre, potevano essere prese gratuitamente in quel supermercato.

Inizialmente gli addetti credevano che l’uomo scherzasse, ma era veramente convinto di quello che affermava e quando gli hanno chiesto di pagare o lasciare sul banco le birre si è alterato e ha insultato e minacciato tutti di morte. E anche alla presenza dei Carabinieri, ha continuato a tenere il suo comportamento aggressivo e li ha nuovamente offesi e minacciati, per poi rivolgersi allo stesso modo anche verso i militari che tentavano di calmarlo. E, nel frattempo, ha più volte rifiutato di fornire i documenti e le sue generalità, urlando frasi incomprensibili e avvicinandosi a loro in modo minaccioso. A quel punto, hanno deciso di bloccarlo e portarlo in caserma per evitare che la situazione degenerasse, ma l’uomo ha opposto resistenza, anche scalciando verso i carabinieri che cercavano di fermarlo. Una volta immobilizzato è stato portato in caserma e, solo a quel punto, è stato identificato nel 41enne mediante i documenti che aveva nelle sue tasche e che in precedenza non aveva voluto fornire.