Tentano furti al supermercato a Bergamo, due persone indagate e merce riconsegnata

Doppio intervento delle Volanti della Polizia di Stato nella giornata di mercoledì 4 febbraio in due supermercati di Bergamo, dove sono stati sventati altrettanti tentativi di furto. In entrambi i casi la merce è stata recuperata e riconsegnata ai titolari degli esercizi commerciali.

In via San Bernadino

Il primo episodio si è verificato intorno alle 9 del mattino in un supermercato di via San Bernardino. A far scattare l’allarme è stata una segnalazione alla sala operativa, dopo che una donna era stata notata mentre cercava di asportare alcuni prodotti. L’intervento degli agenti ha permesso di individuarla e identificarla: si tratta di una donna già destinataria di un foglio di via dal Comune di Bergamo, che è stata indagata per tentato furto aggravato e per la violazione della misura di prevenzione.

Nel pomeriggio, un secondo intervento ha interessato un altro supermercato cittadino. Qui le volanti hanno identificato e indagato per tentato furto in concorso un cittadino rumeno che, insieme ad altri due complici, avrebbe tentato di sottrarre merce per un valore complessivo di circa 1.200 euro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe svolto il ruolo di “palo”, garantendo una possibile via di fuga ai complici.

Si cercano i due complici

Il tentativo, però, è stato notato dalle guardie giurate in servizio, che hanno costretto i due complici ad abbandonare la refurtiva e a fuggire, lasciando sul posto l’uomo poi identificato dalla polizia. Per lui è scattata l’indagine per tentato furto aggravato, mentre sono tuttora in corso accertamenti per risalire agli altri due responsabili.