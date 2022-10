Bimba di 9 mesi picchiata nel Milanese, ricoverata a Bergamo. Fermato il compagno della madre

Colpita con ripetuti calci, schiaffi e pugni. Una bambina di soli 9 mesi (inizialmente si era parlato di 8 mesi, poi il dato sulla sua età è stato corretto dagli inquirenti) è ricoverata, dalla tarda serata di sabato 1 ottobre, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni con traumi in diverse parti del corpo. Secondo gli aggiornamenti giunti domenica sera, la piccola non è ricoverata in terapia intensiva e non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sarebbero stabili. Secondo quanto ha appurato l’indagine coordinata dalla Procura di Pavia, a procurarle le ferite è stato il compagno di sua mamma, in stato di fermo per il tentato omicidio aggravato . L’uomo, 28 anni, ha già ammesso le sue responsabilità.