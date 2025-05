Tentò di strangolare una studentessa. Il giudice: «Serve perizia psichiatrica»

La mattina di lunedì 19 maggio ha tentato di strangolare, con un laccio, una studentessa di 22 anni che stava camminando in via Bonomelli . Per questo fatto è stata arrestata la 37enne S. P., originaria di San Benedetto del Tronto, e il giorno successivo il Tribunale ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, valutando la sussistenza di esigenze cautelari «impellenti, a tutela della comunità». Martedì 28 maggio, la giudice Donatella Nava ha dato incarico allo psichiatra Massimo Biza di valutare se l’arrestata, assistita dall’avvocato Francesco Manaresi, fosse in grado di intendere e volere quando ha commesso il fatto, e se sia pericolosa e, nel caso di risposta positiva, come possa essere eventualmente affrontata tale pericolosità. I risultati della perizia saranno consegnati al Tribunale in tempi brevissimi. La prossima udienza è stata fissata per il 10 giugno.