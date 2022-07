«Ti faccio a pezzi come a Bergamo», denunciato 55enne

«Ti faccio a pezzi con un machete, finisci come la pornostar di Bergamo», e ancora, «non provare a chiamare la polizia se no ti ammazzo». Sono alcune delle minacce che un cinquantacinquenne di Bologna, incensurato, ha rivolto a partire da maggio scorso alla sua ex compagna, una donna di 38 anni, anche lei di Bologna, con cui aveva avuto una breve relazione.