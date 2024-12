Torna la Babbo Running, il 22 dicembre camminata vestiti da Babbo Natale

Domenica 22 dicembre torna a Bergamo la Babbo Running, la corsa e camminata con barba e costume di Babbo Natale, aperta a tutti, per una giornata all’insegna della gioia del Natale, del divertimento e della solidarietà. Giunta alla 14ª edizione, la manifestazione coinvolge appassionati di tutte le età, una festa pre-natalizia per l’intera città, un modo più divertente per scambiarsi gli auguri di Natale.

Il programma

Babbo Running Sportpiù è prevista domenica 22 dicembre in via Sentierone, Bergamo: •ore 8.00: apertura del Village e consegna kit gara agli iscritti. •ore 9.30: animazione, show e la musica di Radio Viva Fm, la radio ufficiale dell’evento. •ore 9.45: riscaldamento muscolare a cura dei personal trainer dei centri Sportpiù. •ore 10.30: partenza della camminata-corsa con migliaia di Babbi Natale che invaderanno le vie del centro, portando una ventata di allegria. All’arrivo rinfresco finale, premiazioni e sorprese.

Come partecipare

È possibile iscriversi online pagando con carta di credito, paypal o bonifico bancario sul sito ufficiale babborunning.it oppure presso i seguenti punti ufficiali d’iscrizione:

-Area Donna Sportpiù – L.go Medaglie d’Oro 1, c/o palazzo Coin, Bergamo

-Sportpiù Baioni – Via C. Baioni 18, Bergamo

-Sportpiù Cenate Sotto – Viale Papa Giovanni Paolo II, Cenate Sotto (BG)

-Sportpiù Curno – Via Enrico Fermi 31, Curno (BG)

-Sportpiù San Bernardino – Via San Bernardino 102, Bergamo

-Sportpiù Zingonia – Via delle Gardenie 47, Zingonia (BG)