«Tradizione e valori familiari»: assegnati i riconoscimenti a 54 nuove attività storiche

Il premio è arrivato nella cerimonia del 15 novembre in Borsa Merci a Bergamo, per festeggiare le 54 nuove attività storiche, riconosciute per il loro lavoro sul territorio da almeno 40 anni. All’evento hanno presenziato il presidente della Camera di Commercio, Carlo Mazzoleni, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, l’assessore regionale Guido Guidesi, il sottosegretario Lara Magoni e i consiglieri regionali Roberto Anelli, Davide Casati, Jonathan Lobati, Giovanni Malanchini e Michele Schiavi.