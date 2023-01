Traffico di droga in Europa: 43 misure cautelari

I militari del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) e il Nucleo di polizia economico finanziaria di Brescia della Guardia di finanza hanno eseguito, in Italia, Albania e altri Paesi europei, 43 misure cautelari e sequestrato oltre 4 milioni di euro in un’ampia indagine in materia di traffico di stupefacenti .