Trasporti, l’Agenzia lancia l’allarme: «Senza nuovi fondi tagli all’orizzonte»

Nemmeno il tempo di rifiatare con i ristori ministeriali stanziati per il 2021 (per altro non sufficienti) e gli attori del Trasporto pubblico locale già intravedono nuove nuvole all’orizzonte, in particolare per il 2023 . La conferma giunge dal Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia per il Tpl di Bergamo, che nei giorni scorsi ha approvato il bilancio preventivo 2023-2025. Un bilancio non semplice, da cui muove una considerazione: «Il Cda e l’assemblea dei soci – si legge in una nota – esprimono forte preoccupazione per le possibili riduzioni di servizio nel 2023 che potrebbero rendersi necessarie per bilanciare le spese e le entrate». Quando potrebbero scattare gli eventuali «tagli»? «In assenza di risorse straordinarie», spiegano dal Cda, «entro il primo trimestre 2023» potrebbero essere valutate le «strategie di intervento».