Travolta da un monopattino, multato il conducente

Una donna di 60 anni è stata investita ieri pomeriggio da un monopattino elettrico sul marciapiede di via Paglia: è accaduto attorno alle 15,30 e la donna ha riportato ferite non gravi. La polizia locale ha tuttavia sanzionato il conducente del monopattino, un ragazzo di 28 anni, perché viaggiava sul marciapiede: manovra che è però vietata in città proprio per evitare incidenti con i pedoni.

La presenza di questi mezzi elettrici sui marciapiedi del centro è però piuttosto frequente: anche per questo la polizia locale sanziona sempre chi viola la norma La presenza di questi mezzi elettrici sui marciapiedi del centro è però piuttosto frequente: anche per questo la polizia locale sanziona sempre chi viola la norma. Come il giovane che ieri pomeriggio stava viaggiando sul marciapiede di via Giorgio e Guido Paglia quando, pochi metri prima di via Bonomelli, ha urtato una donna che era appena uscita da un esercizio pubblico della via al termine di una commissione. La donna era con il marito. Urtata, è caduta a terra: immediato l’allarme al 118, anche se la sessantenne è rimasta sempre cosciente. Sul posto è stata inviata un’ambulanza: il personale sanitario ha poi trasferito la sessantenne alle cliniche Gavazzeni in codice verde. Nulla di grave, dunque.