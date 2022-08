Tre torri residenziali, un supermercato e il polmone verde più grande della città: c’è l’ok al Parco Ovest 2

Tre torri residenziali da 11 piani al posto dell’attuale sede di Aprica in via Moroni, ma anche un supermercato, un albergo, dei parcheggi e, soprattutto, un grande parco ad uso pubblico che sarà il più esteso della città. Sta prendendo così forma il progetto di Parco Ovest 2, un’area privata sulla quale il proprietario (FerrettiCasa) e il Comune hanno trovato l’accordo non solo per preservare il più possibile gli spazi verdi, ma anche per creare una zona di interesse cittadino, con servizi e ambienti naturalistici, ricucendo, grazie ai due sottopassi previsti, i quartieri di San Tomaso e del Villaggio degli Sposi.