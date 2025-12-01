Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 01 Dicembre 2025

Trecento chili di droga su un camion, 4 arresti nella Bergamasca

IL BLITZ. Quattro in manette, la droga su un tir proveniente dalla Spagna e seguito fino a Bergamo in un capannone dismesso.

Redazione Web
Redazione Web
Un’auto dei carabinieri in una foto d’archivio
Un’auto dei carabinieri in una foto d’archivio

Milano

I carabinieri della Compagnia Duomo, nei pressi di porta Garibaldi a Milano, hanno notato un tir con una targa spagnola sospetta. Hanno così deciso di seguirlo fino nella Bergamasca dove, in un capannone industriale dismesso, hanno visto l’autista e tre uomini scaricare alcuni pesanti sacchi.

Quando sono intervenuti, con i colleghi di Bergamo, i militari hanno trovato 258 chili di hashish, suddivisi in panetti, che erano stati nascosti in un sottofondo del mezzo. Sono così stati arrestati un 54enne, ovvero il conducente del tir proveniente da Alicante, e tre bergamaschi di 28, 29 e 32 anni, incensurati.

Altra droga e armi in casa

Quando hanno perquisito l’abitazione del 29enne, i carabinieri hanno trovato in un pozzetto congelatore altri 86 chili di hashish, due pistole con matricola abrasa e munizioni e altro materiale con cui si presume avessero intenzione di mettere a segno rapine: manette, un lampeggiante , t-shirt con la scritta artigianale Polizia e una maschera di gomma. Trovata anche una pistola per sparare spray urticante.

In casa del 28enne altri quattro chili di hashish e 4.500 euro. Gli investigatori stanno accettando la provenienza delle armi e se siano state utilizzate per qualche colpo.

Bergamo
Milano
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Carabinieri