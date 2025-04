Treni in Lombardia, soppressioni parziali conteggiate negli indennizzi: la novità di Regione e Trenord

Cambia il calcolo degli indennizzi per i pendolari lombardi : da febbraio Trenord include anche le soppressioni parziali dei treni nel conteggio dei rimborsi destinati agli abbonati mensili e annuali. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, spiegando che la misura nasce per dare piena applicazione all’interpretazione recentemente fornita dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art).

«Abbiamo deciso di rivedere alcuni meccanismi che regolano gli indennizzi ai viaggiatori – ha dichiarato Lucente –. In particolare, Trenord conteggerà anche le soppressioni parziali, in linea con quanto indicato da Art nella delibera 58/2025. È una scelta opportuna, che dimostra la volontà di Regione Lombardia di tutelare chi ogni giorno sceglie il treno per spostarsi».

Il provvedimento, condiviso tra Regione e Trenord, è il frutto di un dialogo costante con l’Autorità di regolazione. «Si tratta di un percorso di confronto continuo – ha aggiunto l’assessore – che ha come obiettivo quello di offrire un servizio moderno, efficiente e sempre più attento alle esigenze dei viaggiatori. L’adeguamento delle regole sugli indennizzi va nella direzione che ho sempre auspicato: non penalizzare i cittadini, ma riconoscere i loro diritti in caso di disservizi». Con questa novità, si rafforza dunque l’impegno della Lombardia per una mobilità pubblica più giusta e trasparente, mettendo al centro il rispetto degli utenti e la qualità del servizio ferroviario.