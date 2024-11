Tribunale, rientrato l’allarme bomba: artificieri e cane molecolare in via Borfuro - Foto e video

Il Tribunale di Bergamo è stato evacuato nella mattinata di lunedì 11 novembre per un allarme bomba . L’allerta è scattato intorno alle 9.30 nella sede di via Borfuro 11: un funzionario civile che lavora al terzo piano del palazzo di giustizia ha ricevuto una telefonata anonima che comunicava la presenza di un ordigno pronto a esplodere all’interno dell’edificio . Le guardie di sicurezza del Tribunale hanno fatto evacuare immediatamente l’edificio.

I verbali delle udienze sono stati sospesi e il personale, i magistrati, avvocati e imputati sono usciti all’esterno. L’area del centro di Bergamo è stata interdetta al passaggio in via Borfuro, all’incrocio con via Sant’Alessandro e via Piccinini dalle Forze dell’ordine.