Truffe telefoniche con il numero della Questura: l’allerta della Polizia di Stato di Bergamo

L’approfondimento

Lo spoofing telefonico è una tecnica con cui chi chiama falsifica il numero che compare sul display del telefono della vittima. In pratica, il truffatore può far sembrare che la chiamata arrivi da un numero affidabile, per esempio quello di una banca, di un ente pubblico o, come in questo caso, della Questura. Questo serve a rendere la telefonata più credibile e a convincere la persona a fornire dati personali, codici, credenziali o informazioni bancarie

Gli uffici di polizia, è da ricordare, non richiedono telefonicamente dati sensibili e non invitano i cittadini a comunicare informazioni personali tramite contatti telefonici non verificabili.

In caso di dubbi o telefonate sospette, l’invito è a interrompere immediatamente la conversazione e a contattare autonomamente il Numero unico di emergenza 112 o gli uffici della Questura, per verificare l’autenticità della comunicazione ricevuta e segnalare l’accaduto.

