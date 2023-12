Ultimo discorso di fine anno per il sindaco Gori: «Bergamo trasformata, nuove sfide ci aspettano» - Il video

«Il 2023 è stato un anno speciale per la nostra città. Bergamo, insieme a Brescia, è stata Capitale Italiana della Cultura. Centinaia di progetti, di iniziative, di eventi, di mostre, sono sbocciati come fiori, animando i luoghi della cultura, ma coinvolgendo anche le piazze, i quartieri, le scuole, le corsie d’ospedale. La nostra città è stata meta per tanti, anzi tantissimi visitatori provenienti dal resto dall’Italia e dall’estero: pensate, tra Bergamo e Brescia più di 11 milioni e mezzo». Inizia così il discorso del sindaco Gori, tradizionale saluto e augurio di fine anno. .

«La cultura, in tutti questi significati, è parte della nostra identità, tanto da consentirci di giocare una partita da protagonisti, in Italia e a livello internazionale». «Aldilà dei numeri straordinari di questa Capitale, quello che mi preme sottolineare è il senso più profondo di questo 2023 - ha detto in un video online -. Abbiamo guadagnato una nuova consapevolezza: che siamo davvero una Capitale di Cultura. Che Bergamo e Brescia non sono solo territori produttivi e province manifatturiere, ma che le nostre città, dotate di uno straordinario patrimonio d’arte e di bellezza, sono luoghi ricchi di ogni forma di creatività contemporanea: pittura, musica, fotografia, teatro, design, di cultura scientifica e di cultura di impresa, di cultura della sostenibilità e di cultura della solidarietà. E che la cultura, in tutti questi significati, è parte della nostra identità, tanto da consentirci di giocare una partita da protagonisti, in Italia e a livello internazionale».

Tra i temi trattati, i cambiamenti e le opere della città: «Per parte nostra, abbiamo cercato di renderla ancora più bella, la nostra Bergamo, con il nuovo allestimento dell’Accademia Carrara, liberando piazza Cittadella dalle auto, ultimando la sistemazione del museo Archeologico e di casa Suardi in piazza Vecchia, completando la riqualificazione del centro di Città bassa, il centro Piacentiniano, a sua volta liberato dalle automobili. Insieme all’università abbiamo portato a termine il grande cantiere di Sant’Agostino, mentre la Fondazione Mia ha restaurato il meraviglioso coro ligneo di Santa Maria Maggiore. E tanti altri interventi hanno preso avvio».

«... Conflitti le cui conseguenze toccano la nostra vita di tutti i giorni, a cui si aggiungono all’inflazione, che ha eroso il valore degli stipendi – che non crescono - e messo in difficoltà tante famiglie». Al centro anche i grandi problemi internazionali e le fatiche quotidiane in ambito economico di molte famiglie bergamasche: «Non che il 2023 non abbia avuto le sue fatiche, anche a Bergamo. Su tutti noi ha continuato a pesare una brutta situazione internazionale, con la guerra in Ucraina che non accenna a finire e la nuova violenta crisi che si è aperta in Medio Oriente, conflitti le cui conseguenze toccano la nostra vita di tutti i giorni, a cui si aggiungono all’inflazione, che ha eroso il valore degli stipendi – che non crescono - e messo in difficoltà tante famiglie. Il Comune di Bergamo ha cercato di fare la propria parte: non abbiamo toccato tariffe o imposte; abbiamo anzi fatto il possibile per aumentare il nostro sostegno nelle situazioni di maggiore fatica e fragilità. Non sempre ci siamo riusciti. Ma questo ci motiva a fare meglio e di più per proteggere, e aiutare, i cittadini e le famiglie di Bergamo per i quali la vita è oggettivamente più complicata».

«Meno auto significa anche meno inquinamento e meno emissioni. Questo punto, la progressiva riduzione delle emissioni che contribuiscono al cambiamento del clima, è un altro dei traguardi stiamo lavorando e a cui si dovrà dare assoluta priorità». E il futuro? «La nuova linea Tramviaria Bergamo-Villa d’Almè, del collegamento ferroviario stazione-aeroporto, del raddoppio della Bergamo-Ponte San Pietro, della linea elettrica di superficie Bergamo-Dalmine-Verdellino, della nuova stazione dei treni di Bergamo» spiega e aggiunge: «Credo che ci siano diverse cose su cui dobbiamo ancora migliorare.Una è sicuramente la mobilità, collegata al traffico. Le infrastrutture di trasporto pubblico di cui stanno per iniziare i lavori servono esattamente a questo: a ridurre la circolazione di auto private e il traffico che ne deriva (...). Meno auto significa anche meno inquinamento e meno emissioni. Questo punto, la progressiva riduzione delle emissioni che contribuiscono al cambiamento del clima, è un altro dei traguardi stiamo lavorando e a cui si dovrà dare assoluta priorità».

Nel suo discorso, il sindaco Gori mette al centro anche «la questione della casa, che dovrebbe essere un diritto e che invece, per alcune fasce di popolazione – quelle né abbastanza povere per accedere alle graduatorie degli alloggi popolari, né abbastanza ricche per puntare al libero mercato, – è sempre più inaccessibile. Il Piano di Governo del territorio che approveremo in primavera contiene nuovi strumenti per ampliare la disponibilità di case a canone contenuto, soprattutto per i giovani» E poi la «qualità di vita delle tante persone anziane», il «rinnovamento delle strutture scolastiche della città, che riguarda tutti i gradi di cui abbiamo competenza: asili nido, scuole materne, elementari e medie».