Un museo virtuale per la Valle d’Astino

Turismo per tutti

È con l’ente romano, nato per promuovere in tutto il mondo il patrimonio culturale e naturale, materiale e immateriale, che l’Università di Bergamo ha sottoscritto il 25 novembre un protocollo d’intesa per valorizzare allo stesso modo il patrimonio culturale orobico su scala internazionale. Un accordo che ha coinciso con l’avvio della scuola internazionale «Heritage tourism for all. Tangible and intangible heritage accessibility and responsible and inclusive tourism», denominazione complessa che potrebbe essere riassunta in «Turismo per tutti», ovvero una scuola per la formazione di esperti in grado di rendere la cultura accessibile e inclusiva per le persone con disabilità e da un punto di vista economico, anche per mezzo della tecnologia. Ed è quello che si cercherà di fare realizzando un museo virtuale sulla Valle della Biodiversità e sul monastero di Astino.